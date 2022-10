Le MacBook Pro 14'' de retour à 1 999 €

Le MacBook Pro 14,2" d'entrée de gamme, avec 512 Go de stockage, est de retour en promotion ! Cette fois, c'est chez Boulanger que cela se passe avec un tarif de 1 999 € sur le modèle gris sidéral, soit 11% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 2 249 € chez Apple Une révision des MacBook Pro est attendue pour la fin de l'année , mais sans évolutions majeures et avec une très probable hausse des prix : malgré l'arrivée prochaine de nouveaux modèles, cette référence en promo est donc une bonne affaire.Si vous êtes étudiant ou enseignant, vous pouvez également bénéficier de l'opération Back to School d'Apple qui sera valable jusqu'au 20 octobre : vous pouvez récupérer un bon d'achat de 150 € en plus de la remise déjà accordée au monde éducatif. Sur l'Apple Store éducation , le MacBook Pro 14,2" peut être obtenu à partir de 2 024 € ( en savoir plus ).