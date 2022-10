Le MacBook Pro 14'' à 1 999 €, le MacBook Pro 16'' à 2 399 €

Mise à jour 4 octobre 2022 à 9:31 :

C'est terminé pour le modèle 14 pouces mais pas pour le modèle 16 pouces.

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces sont de retour en promotion chez Amazon cette semaine dans des configurations avec 512 Go de stockage : le MacBook Pro 14,2" est à 1 999 € au lieu de 2 249 € (-11%) et le MacBook Pro 16,2" est à 2 399 € au lieu de 2 749 € (-13%). Dans les deux cas, il s'agit du coloris gris sidéral.On s'attend à une révision des MacBook Pro en fin d'année mais sans grandes nouveautés et avec une hausse des tarifs : malgré l'imminence de la nouvelle gamme, les promos sur la gamme actuelle restent de bonnes affaires.Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas également la tenue de l'offre Back to School qui sera valable jusqu'au 20 octobre : elle vous donne la possibilité de récupérer un bon d'achat de 150 € en plus de la remise déjà accordée au monde de l'éducation. Sur l'Apple Store éducation , le MacBook Pro 14,2" est proposé à partir de 2 024 € et le MacBook Pro 16,2" à partir de 2 474 € ( en savoir plus ).