Le MacBook Air M2 à 1 399 € (-100 €)

Le MacBook Air avec puce M2 est en promotion ce week-end chez Amazon . Dans sa configuration avec 256 Go de stockage, il est affiché à 1 399 € ( minuit ), 1 412 € ( argent ) ou 1 429 € ( gris sidéral lumière stellaire ) au lieu de 1 499 € chez Apple . Avec 512 Go de stockage, il est à 1 739 € ( lumière stellaire ) ou 1 757 € ( argent minuit ) au lieu de 1 849 € chez Apple.Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas l'alternative qui vous est offerte directement par Apple avec l'opération Back to School qui sera valable jusqu'au 20 octobre et qui vous permet d'obtenir un bon d'achat de 150 € en plus de la remise de l'Apple Store éducation , sur lequel vous pouvez obtenir le MacBook Air M2 à partir de 1 384 € ( en savoir plus ).