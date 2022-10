Le MacBook Pro 16'' avec 512 Go à 2 399 € (-13%)

Le MacBook Pro 16,2" d'entrée de gamme, avec 512 Go de stockage, est à nouveau en promo chez Amazon où il est actuellement affiché à 2 399 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 749 € chez Apple , soit 13% de remise. Les autres modèles ne bénéficient pas de rabais.Si vous vouliez vous offrir un MacBook Pro 16,2" avant l'arrivée des modèles M2 Pro , dont les nouveautés devraient être limitées et surtout s'accompagner d'une hausse des tarifs, voilà l'occasion de la faire à moindre frais. Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas la tenue de l'opération Back to School d'Apple, qui vous permet d'obtenir un bon d'achat de 150 € en plus de la remise déjà accordée sur l'Apple Store éducation , où le MacBook Pro 16,2" est proposé à partir de 2 474 € ( en savoir plus ).