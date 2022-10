Des MacBook Air M2 en vente flash

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Plusieurs modèles de MacBook Air avec puce M2 sont en vente flash à la Fnac , et les remises sont cumulables avec le code "FNAC10" qui permet d'obtenir des bons d'achat de 10 € tous les 100 € dépensés.En entrée de gamme, la configuration 256 Go / 8 Go de RAM est à 1 409 € ( argent ) au lieu de 1 499 €, avec 140 € reversés en bons d'achat. Le modèle avec 512 Go / 8 Go est à 1 739 € ( lumière stellaire ) ou 1 749 € ( argent minuit ) au lieu de 1 849 €, avec 170 € reversés en bons d'achat. Il y a enfin un modèle sur mesure avec 512 Go / 16 Go à 1 809 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 959 € chez Apple, avec 180 € reversés en bon d'achat.Les ventes flash sont accessibles à tous les clients mais vous avez besoin d'être adhérent pour récupérer les bons d'achat. Si vous ne l'êtes pas déjà, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ ( 9,99 € ) au panier pour pouvoir utiliser le code "FNAC10" dans la foulée. Attention, ce code ne sera valable que ce mercredi 12 octobre, jusqu'à 23h59.