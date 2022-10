Des MacBook Pro 14 et 16 pouces en vente flash

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Plusieurs modèles de MacBook Pro 14,2" et 16,2" sont soit en promotion, soit en vente flash à la Fnac . Ces remises immédiates ont la particularité d'être cumulables avec le code "FNAC10" qui permet de récupérer 10 € en bons d'achat tous les 100 € dépensés.Du côté du MacBook Pro 14,2", il y a deux configurations en promo : 1 To / 16 Go à 2 569 € ( argent ) au lieu de 2 749 €, avec 250 € à récupérer en bons d'achat, et 1 To / 32 Go à 2 959 € ( gris sidéral ) au lieu de 3 209 € avec 290 € à récupérer en bons d'achat.Il y a plus de choix du côté du MacBook Pro 16,2". Il y a notamment la configuration de base qui bénéficie d'une forte remise à 2 399 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 749 € avec 230 € à récupérer en bons d'achat. Il y a également les configurations 1 To / 16 Go à 2 789 € ( argent ) au lieu de 2 979 € avec 270 € à récupérer en bons d'achat, 1 To / 32 Go à 3 169 € ( gris sidéral ) au lieu de 3 439 € avec 310 € à récupérer en bons d'achat, 1 To / 32 Go avec puce M1 Max à 3 369 € ( gris sidéral ) au lieu de 3 669 € avec 330 € à récupérer en bons d'achat, et enfin 512 Go / 64 Go avec puce M1 Max à 3 759 € ( gris sidéral ) au lieu de 4 079 € avec 370 € à récupérer en bons d'achat.Ces remises et ventes flash sont accessibles à tous mais vous devez être adhérent si vous voulez récupérer les bons d'achat. Si vous ne l'êtes pas déjà, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ ( 9,99 € ) à la même commande que le Mac afin de pouvoir profiter du code "FNAC10" dans la foulée. Attention, ce code expirera ce mercredi soir à 23h59.