L'écran UltraFine 5K de LG à 777,90 €

L'écran UltraFine 27" 5K de LG bénéficie d'une forte remise chez Rue du Commerce où il peut actuellement être obtenu à 777,90 € . Cet écran, conçu en collaboration avec Apple, coûtait 1 399 € avant son retrait de la vente en mars dernier. Il y a également une promo sur le modèle 24" 4K à 395,41 € chez Amazon , au lieu de 749,99 €.L'écran UltraFine 5K embarque une dalle 27 pouces de 5 120 x 2 880 pixels, comme le Studio Display d'Apple . Spécifiquement conçu pour le Mac, il embarque également un port Thunderbolt 3 et trois ports USB-C, une caméra et un micro, un haut-parleur et il dispose d'un pied réglable en hauteur.