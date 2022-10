Jusqu'à -26% sur les iPad mini 6, iPad 9 et iPad Air 5

La sortie de l'iPad 10 et de l'iPad Pro M2 aujourd'hui s'est accompagnée d'une augmentation générale des tarifs sur l'ensemble de la gamme d'iPad avec 50 € de hausse pour l'iPad 9 qui est toujours au catalogue, 100 € de hausse pour l'iPad mini 6 et 90 € de hausse pour l'iPad Air 5. Vous pouvez retrouver un récapitulatif des nouveaux points d'entrée tarifaires ci-dessous :Les prix ont augmenté chez Apple, mais pas chez les revendeurs qui n'ont pas encore eu le temps de répercuter les hausses. Il y a même quelques remises qui étaient déjà importantes par rapport aux anciens tarifs et qui le sont encore plus désormais.En entrée de gamme, vous pouvez obtenir l'iPad 9 de 64 Go Wi-Fi coloris argent à 350 € ( Amazon ) ou en coloris gris sidéral à 349 € ( CDiscount ), au lieu de 439 € aujourd'hui (-20%). Pour 256 Go, il y a l'argent à 511,89 € ( Amazon ) et le gris sidéral à 513,83 € ( CDiscount ) au lieu de 639 € désormais (-20%).Du côté de l'iPad mini 6, les remises sont encore plus importantes. En version Wi-Fi de 64 Go, il y a le gris sidéral à 519 € ( Amazon ) au lieu de 659 € désormais (-21%). Pour 256 Go, il y a le coloris gris sidéral à 659 € ( CDiscount ) et le modèle rose à 659 € ( Amazon CDiscount ) au lieu de 859 € désormais (-23%). En version cellulaire de 64 Go, il y a le coloris lumière stellaire à 633,49 € ( Amazon ) au lieu de 859 € désormais (-26%).Et pour ce qui est de l'iPad Air 5, les rabais sont plus modestes mais toujours bon à prendre. En version Wi-Fi de 64 Go, il y a le gris sidéral à 672,99 € ( Amazon ) au lieu de 789 € désormais (-15%). Pour 256 Go, il y a le gris sidéral à 824,99 € ( Amazon ) au lieu de 989 € désormais (-17%). En version cellulaire de 64 Go, il y a le rose à 775,85 € ( Amazon ) au lieu de 989 € désormais (-22%).D'autres modèles peuvent être en promo mais avec des taux de remise moins importants : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Attention, les stocks sont limités et sans doute pris d'assaut avant que les prix des revendeurs augmentent à leur tour.