MacBook Pro : la remise du Refurb passe de 10% à 15% !

Voilà une bonne nouvelle à laquelle nous ne nous attendions pas : Apple vient de réviser le taux de remise appliqué sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces reconditionnés sur le Refurb Store . Initialement de 10%, il est passé à 15% ! Pour un MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme, on tombe ainsi de 2 019 € à 1 919 € , soit 100 € de rabais supplémentaire, au lieu de 2 249 € en version neuve sur l'Apple Store classique De nombreux modèles sont concernés par cette baisse tarifaire qui est la bienvenue avant la hausse probable des prix qui accompagnera l'arrivée des modèles M2 Pro qui est attendue dans les prochaines semaines. La disponibilité sur les modèles 16 pouces reconditionnés n'est en revanche pas au rendez-vous, mais il y a une belle offre chez deux revendeurs sur la configuration avec 512 Go de stockage avec le modèle gris sidéral à 2 389 € ( Amazon ) ou 2 399 € ( Boulanger ) et argent à 2 399 € ( Boulanger ), soit 13% de remise par rapport au tarif officiel de 2 749 € chez Apple.