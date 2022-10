Les deux générations d'Apple Pencil en promo

Suite à la présentation de l'iPad 10 et de l'iPad Pro M2 , Apple a également augmenté le tarif de ses stylets : l'Apple Pencil de première génération est passé de 99 € à 119 € et l'Apple Pencil de seconde génération de 135 € à 149 € . Bonne nouvelle chez Amazon : l'Apple Pencil de première génération est proposé à 95,90 € (-19%), alors que le modèle de seconde génération est toujours à 129 € (-13%).Sachez également que plusieurs modèles d'iPad sont encore aux anciens tarifs chez certains revendeurs, et qu'il y a même quelques anciennes offres promotionnelles qui sont toujours en cours : vous pouvez retrouver toutes les références concernées sur notre comparateur de prix