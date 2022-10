Un MacBook Pro 16 pouces à 2 349 € (-15%)

C'est tout simplement le meilleur tarif jamais pratiqué sur ce modèle jusqu'ici : le MacBook Pro 16,2" d'entrée de gamme, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, vient de descendre à 2 349 € à la Fnac ( argent gris sidéral ) et chez Amazon ( argent gris sidéral ) alors qu'il coûte 2 749 € chez Apple. Ce rabais de 400 € correspond à une remise de 15%.Les autres modèles de la gamme bénéficient d'une remise pouvant aller jusqu'à 7% : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur . Pour le modèle 16 pouces de 512 Go, qui n'est pas disponible sur le Refurb Store contrairement aux modèles 14 pouces, c'est une très bonne affaire avant l'arrivée des modèles M2 Pro qui devrait s'accompagner d'une hausse des tarifs.