200 € de remise sur un iPad Pro 11'' M2 cellulaire de 1 To

Il est très rare qu'un produit d'Apple venant tout juste d'être commercialisé soit déjà en promotion chez les revendeurs : l'iPad Pro 11" cellulaire avec puce M2 et 1 To de stockage, coloris gris sidéral, est affiché à 1 949,99 € chez Amazon Darty et Fnac , soit 200 € de remise (-9%) par rapport au tarif officiel qui est de 2 149 € sur l'Apple Store . Ce modèle n'est pas sorti plus tard qu'hier !À 99 centimes près, vous pouvez donc obtenir cet iPad Pro cellulaire au prix du modèle qui se limite au Wi-Fi. Attention, aucun des trois revendeurs ne précise de date de validité pour cette offre.