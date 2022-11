Le MacBook Pro 16 pouces dès 2 389 € (-13%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Le MacBook Pro 16 pouces d'entrée de gamme (avec 512 Go de stockage) est de retour en promotion chez les revendeurs avec le modèle gris sidéral à 2 389 € ( Amazon Fnac ) et le modèle argenté à 2 399 € ( Boulanger Fnac ). C'est un modèle qui coûte normalement 2 749 € sur l'Apple Store , et la remise est donc de 13%. La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.Les autres modèles sont tous en promotion mais avec un pourcentage de remise moins important : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur . Cette remise de 13%, récurrente ces dernières semaines, est particulièrement intéressante à l'approche de la sortie de nouveaux modèles : les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puces M2 Pro et M2 Max sont attendus pour le printemps prochain , avec peu de nouveautés et une adaptation au cours de l'euro qui devrait considérablement alourdir la facture.