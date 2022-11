Le MacBook Air M2 dès 1 277,15 € (-15%)

Le MacBook Air avec puce M2 est en promotion chez Darty ! Le code "PROMO600" permet d'obtenir 10% de remise en plus des rabais déjà appliqués. Le modèle de 256 Go se retrouve ainsi à 1 277,15 € ( gris sidéral lumière stellaire ) ou à 1 322,15 € ( minuit ) au lieu de 1 499 € chez Apple (soit -15% ou -12%), et le modèle de 512 Go descend à 1 556,15 € ( lumière stellaire ) ou à 1 565,15 € ( argent minuit ) au lieu de 1 849 € chez Apple (soit -16% ou -15%).Si vous souhaitez monter en gamme, le MacBook Pro 14,2" avec puce M1 Pro bénéficie également du code "PROMO600" avec des tarifs qui débutent à 1 889,15 € ( argent gris sidéral ) pour des modèles avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM ( en savoir plus ). Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'à ce mercredi 2 novembre à 13h, dans la limite des stocks disponibles.