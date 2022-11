Deux mois d'abonnement à Apple TV+ offerts

Pour fêter la sortie du documentaireconsacré à la chanteuse, actrice et productrice américaine Selena Gomez, deux mois d'abonnement à Apple TV+ sont offerts. C'est Selena Gomez qui a annoncé la nouvelle sur Twitter : pour profiter de cette offre, il suffit de suivre ce lien et d'activer l'abonnement. Ces deux mois gratuits sont réservés aux nouveaux abonnements et aux « réabonnements éligibles », sans plus de précisions. Nous avons testé avec un compte qui a déjà bénéficié d'un an de gratuité et cela a fonctionné.Si vous avez envie de découvrir le catalogue du service de streaming d'Apple qui commence à s'étoffer et contient quelques petites pépites, vous pouvez donc activer une période de gratuité de deux mois, ce qui nous mène jusqu'au début du mois de janvier. Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'au 2 décembre 2022. Si vous ne souhaitez pas poursuivre l'aventure, attention à bien désactiver l'abonnement : une fois la période de gratuité terminée, l'offre devient automatiquement payante à 6,99 € par mois.