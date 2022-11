Jusqu'à -20% sur l'iPad 9, dès 369 €

Pour ceux qui veulent "juste un iPad", l'iPad 9 continue de bien se défendre et il bénéficie d'importantes promotions en cette fin de semaine chez Amazon. Le modèle Wi-Fi de 64 Go est à 369 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 439 € (-16%), et la déclinaison avec 256 Go est à 511,89 € ( argent ) ou 513,83 € ( gris sidéral ) au lieu de 639 € (-20%). En version cellulaire, l'iPad de 64 Go est à 524 € ( gris sidéral ) ou 529 € ( argent ) au lieu de 609 € (-14% ou -13%) et le modèle avec 256 Go est à 699 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 809 € (-14%).Pour accompagner l'iPad, il y a également une offre sur l'Apple Pencil qui est à 95,90 € au lieu de 119 € chez Apple (-19%). La durée de validité de ces offres n'est pas précisée.