Le MacBook Pro 16,2'' dès 2 349 € (-15%)

Le MacBook Pro 16,2" est de retour en promotion dans sa version d'entrée de gamme avec 512 Go de stockage : vous pouvez le retrouver à 2 349 € dans le coloris argent chez CDiscount , soit 15% de remise par rapport au tarif officiel de 2 749 € chez Apple . Si vous préférez le coloris sidéral, comptez quarante euros de plus mais avec plus de choix de revendeurs à 2 389 € ( Amazon Fnac ).Au rayon des bonnes affaires, il y a également un modèle avec 512 Go de stockage et la puce M1 Max (GPU 24 coeurs) en gris sidéral à 2 999 € ( Boulanger ) au lieu de 3 439 € (-12%), ou un modèle avec 1 To de stockage, 32 Go de RAM et la puce M1 Max (GPU 32 coeurs) à 3 399 € ( Boulanger CDiscount ) au lieu de 3 849 € chez Apple (-12%). La durée de validité de ces offres n'est pas précisée.