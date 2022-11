Une remise de 100 € sur l'iPhone 14 Plus de 128 Go

Un mois après sa sortie, les premières remises sur l'iPhone 14 Plus commencent à apparaître chez Amazon . Le revendeur affiche un rabais de 100 € sur le modèle de 128 Go dans le coloris minuit, qui peut donc être obtenu à 1 069 € au lieu de 1 169 € chez Apple . Il n'est présentement pas en stock, Amazon affichant son classique messagequi signifie que la date du réassort n'est pas encore connue. Les expéditions sont généralement bien plus rapides que cela, mais il est donc possible que l'attente soit un peu longue.Il y a d'autres remises moins significatives mais concernant les modèles immédiatement en stock : le modèle de 128 Go rouge à 1 127 € au lieu de 1 169 €, et le modèle de 256 Go minuit à 1 222 € ou rouge à 1 236 € au lieu de 1 299 €. Comme toujours avec Amazon, on ne connaît pas la durée de validité de ces offres.