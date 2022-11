Le MacBook Air M2 avec 16 Go de RAM à 1 409 € au lieu de 1 729 € (-19%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Une énorme offre promotionnelle concernant le MacBook Air avec puce M2, 16 Go de RAM (au lieu de 8 Go en standard) et 256 Go de stockage a été lancée à la Fnac : grâce au code "MAC120" qui permet de bénéficier d'un rabais supplémentaire de 120 € sur le prix affiché, il est possible d'obtenir ce modèle à 1 409 € dans deux coloris ( gris sidéral minuit ) au lieu de 1 729 € chez Apple . Cela représente 19% de remise immédiate ! La même offre est disponible chez Darty ( gris sidéral minuit ).Si ce Mac vous intéresse, c'est une offre aussi inédite qu'avantageuse : chez Apple, le modèle avec seulement 8 Go de RAM est à 1 499 €. Il va en revanche vous falloir être réactif pour pouvoir en profiter : elle expirera ce lundi 14 novembre à 13 heures.