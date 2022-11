70 € de remise sur un iPhone 14 de 256 Go

Les premiers rabais concernant la gamme d'iPhone 14 commencent à apparaître. Après l'iPhone 14 Plus de 128 Go à 1 069 € au lieu de 1 169 €, Amazon a lancé une offre sur l'iPhone 14 classique, avec 256 Go de stockage dans le coloris Minuit, à 1 079 € au lieu de 1 149 € chez Apple Cette remise de 70 € représente 6% de rabais. C'est modeste, mais il faut dire que la sortie de l'iPhone 14 est encore très récente. Vous pouvez retrouver tous les autres modèles sur notre comparateur de prix