Le MacBook Air M2 dès 1 349 € sur le Refurb

De nombreuses références de MacBook Air avec puce M2 ont rejoint le Refurb Store : il y a 38 configurations différentes de proposées ce matin ! Les tarifs débutent à 1 349 € au lieu de 1 499 € (-10%) pour le modèle d'entrée de gamme, et les prix montent ensuite avec le niveau d'équipement pour aller jusqu'à 2 699 € pour la configuration maximale avec 24 Go de RAM et 2 To de stockage.Les ordinateurs issus du Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple et bénéficient de la même garantie que les produits neufs. À l'approche du Black Friday (qui aura lieu le 25 novembre), il peut cependant être intéressant d'attendre car il est possible que des revendeurs mettent en place des remises plus agressives, notamment sur les modèles standard.