150 € de remise sur un iPhone 14 Pro Max de 128 Go

C'est inédit, un iPhone 14 Pro Max est en promotion chez Amazon . Il s'agit du modèle de 128 Go dans son coloris noir sidéral, affiché à 1 329 € au lieu de 1 479 € chez Apple . Cette remise de 150 € correspond à un rabais de 10%. Il n'y a malheureusement pas de stock actuellement, mais il est bien possible de commander l'appareil : Amazon indique faire de son mieux pour remplumer ses stocks mais il risque donc d'y avoir un délai plus important que d'habitude.Si vous comptiez vous offrir un iPhone 14 Pro Max et que vous n'êtes pas pressé, cette offre est intéressante et il reste de toutes façons possible d'annuler la commande si son traitement tarde trop. La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.