Black Friday : l'iPhone 12 mini de 128 Go à 639 €

L'iPhone 12 mini bénéficie d'une intéressante offre promotionnelle chez Amazon dans le cadre de sa Black Friday Week : le modèle de 128 Go est affiché à 639 € dans deux coloris ( blanc vert ), ce qui place cet iPhone 12 mini à 10 € de plus que l'iPhone SE de même capacité qui coûte 629 € sur l'Apple Store Amazon ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible. À noter que l'iPhone 12 mini n'est officiellement plus produit par Apple : il s'agit sans doute d'un déstockage.