Black Friday : des coques pour iPhone 12 et 13 en promo

De nombreux modèles de coques officielles d'Apple, en silicone ou en cuir, destinées à la gamme d'iPhone 12 et 13 sont en promotion chez Amazon dans le cadre de sa Black Friday Week : les tarifs vont de 34,99 € à 39,99 € selon les modèles, avec des remises allant jusqu'à 41%.On ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible — il est possible qu'il s'agisse d'un déstockage et que les quantités soient très limitées. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la sélection sur cette page