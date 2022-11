Black Friday : l'iPad 9 à 349 € au lieu de 439 € (-21%)

Pour ceux qui veulent "juste un iPad", l'iPad 9 continue de bien se défendre et il bénéficie d'une grosse promo chez Amazon et à la Fnac pour le top départ de la Black Friday Week : dans sa configuration avec 64 Go de stockage, il est affiché à 349 € chez Amazon ( argent gris sidéral ) et Fnac ( argent gris sidéral ) au lieu de 439 €, soit 21% de remise. À la Fnac, il y a un coup de pouce supplémentaire pour les adhérents avec 30 € reversés en bons d'achat grâce au code promo "BLACK".Cette offre est particulièrement attractive mais attention, l'iPad en question n'est présentement en stock qu'à la Fnac. Il peut bien être commandé mais Amazon indique unqui signifie que le revendeur ne sait pas encore quand ses stocks seront à nouveau remplis.Si vous avez également besoin d'un Apple Pencil, le stylet d'Apple est en promo à 95,90 € chez Amazon ou 99,99 € à la Fnac , au lieu de 119 € chez Apple