Black Friday : le MacBook Air M1 à 999 € avec 90 € reversés

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Le MacBook Air avec puce M1 et 256 Go de stockage bénéficie d'une très grosse offre promotionnelle dans le cadre du Black Friday à la Fnac : il est proposé à 999 € dans ses trois coloris ( argent or ), ce qui représente déjà 17% de remise par rapport au tarif officiel de 1 199 € sur l'Apple Store , et il est en plus possible de récupérer un bon d'achat de 90 € grâce au code promo "BLACK".Le tarif de 999 € est bien accessible à tous mais vous devez être adhérent pour pouvoir profiter du code "BLACK" : vous pouvez le devenir et profiter de l'offre instantanément en ajoutant la carte Fnac+ (en promo à 4,99 € ) au panier sur la même commande que le MacBook Air. Attention, cette offre sera uniquement valable ce vendredi 18 novembre jusqu'à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.