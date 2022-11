200 € de remise sur le MacBook Pro M2 + bons d'achat

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Le MacBook Pro 13,3" avec puce M2 est à son meilleur prix historique dans le cadre du Black Friday à la Fnac et chez Amazon avec une remise de 200 € sur les deux configurations. Le modèle de 256 Go se retrouve ainsi à 1 399 € à la Fnac ( argent gris sidéral ) et chez Amazon ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 599 € et le modèle de 512 Go est à 1 629 € à la Fnac ( argent gris sidéral ) et chez Amazon ( argent ) au lieu de 1 829 € sur l'Apple Store La Fnac ajoute un gros bonus avec le code "BLACK" qui permet d'obtenir 10 € en bons d'achat tous les 100 € dépensés, soit 130 € ou 160 € reversés selon le modèle. Ce code est réservé aux adhérents mais il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ ( 4,99 € ) au panier avec le MacBook Pro pour pouvoir en profiter.Pour le modèle d'entrée de gamme, cela place la Fnac et Amazon à 40 € de moins que le Refurb Store sur lequel cette machine coûte 1 439 € en version reconditionnée, et il s'agit bien ici d'une version parfaitement neuve. Chez Amazon, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée. À la Fnac, le code "BLACK" ne sera valable que ce vendredi 18 novembre, jusqu'à 23h59.