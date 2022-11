Jusqu'à 140 € reversés sur l'iPhone 14

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

En dehors de l'offre de CDiscount qui propose un iPhone 14 bleu de 128 Go et une paire d'AirPods 2 pour 999 € au lieu de 1 178 €, il n'y a pas d'offre particulière sur les nouveaux smartphones d'Apple pour ce top départ de la Black Friday Week, en dehors de la Fnac qui propose pour la première fois de récupérer des bons d'achat de 10 € tous les 100 € dépensés sur l'iPhone 14 (et seulement l'iPhone 14, les modèles 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max étant exclus de l'opération).Jusqu'à ce vendredi soir à 23h59, le code "BLACK" vous permet donc de récupérer 100 € en bons d'achat sur l'iPhone 14 de 128 Go à 1 019 €, 110 € sur les modèles de 256 Go à 1 149 €, et 140 € sur les modèles de 512 Go à 1 409 €. Les tarifs de base sont les mêmes que sur l'Apple Store Le code "BLACK" de la Fnac est réservé aux adhérents mais vous pouvez tout de même en profiter si vous ne l'êtes pas encore : il suffit d'ajouter la carte Fnac+ (en promo à 4,99 € ) au panier sur la même commande que l'iPhone pour que le code puisse être utilisé.Vous pouvez retrouver tous les modèles d'iPhone 14 vendus par la Fnac sur cette page . Notez que le code "BLACK" est également valable sur les iPhone 13 et 13 mini , dont plusieurs références sont en vente flash, ainsi que les iPhone SE