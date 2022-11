MacBook Air M2 avec 16 Go de RAM : -200 € + bons d'achat

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

La Fnac a lancé une double offre promotionnelle sur un MacBook Air avec puce M2, 256 Go de stockage et 16 Go de RAM pour le lancement de la Black Friday Week aujourd'hui : l'ordinateur est proposé à 1 529 € dans deux coloris ( gris sidéral minuit ) au lieu de 1 729 € chez Apple , soit 12% de remise, et il est en bonus possible de récupérer 150 € en bons d'achat grâce au code "BLACK".Le code "BLACK" est réservé aux adhérents Fnac. Si vous ne l'êtes pas, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ (en promo à 4,99 € ) sur la même commande que le MacBook Air pour pouvoir profiter de l'offre instantanément. Cette opération promotionnelle sera uniquement valable ce vendredi 18 novembre, jusqu'à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.