iMac M1 : jusqu'à -200 € et bons d'achat reversés

L'iMac M1 est en promotion ce vendredi à la Fnac dans le cadre du lancement de la Black Friday Week. Il y a deux offres qui se cumulent : une remise immédiate allant de 150 € à 200 € par rapport aux tarifs de l'Apple Store , et la possibilité de récupérer 10 € en bons d'achat tous les 100 € dépensés grâce au code "BLACK". Il faut être adhérent pour recevoir les bons d'achat : si vous ne l'êtes pas, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ en promo à 4,99 € au panier dans la même commande que l'iMac pour pouvoir utiliser le code "BLACK" dans la foulée. Cette opération promotionnelle sera uniquement valable ce vendredi 18 novembre, jusqu'à 23h59.Le modèle avec deux ports et 256 Go de stockage est à 1 299 € ( argent rose ) au lieu de 1 449 € et permet de récupérer un bon d'achat de 120 €. Le modèle avec quatre ports et 256 Go de stockage est à 1 499 € ( argent rose ) au lieu de 1 669 € et permet de récupérer un bon d'achat de 140 €. Le modèle avec quatre ports et 512 Go de stockage est enfin à 1 699 € ( argent rose ) au lieu de 1 899 € et permet de récupérer un bon d'achat de 160 €.