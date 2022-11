Xbox Game Pass Ultimate : 3 mois d'Apple TV+ et Music offerts

Si vous êtes abonné au Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft, un petit cadeau vous attend : Microsoft a annoncé offrir trois mois d'essai gratuit à Apple TV+ et Apple Music, les services de streaming TV et de musique d'Apple. Cette offre est réservée aux membres qui ne sont pas déjà abonnés à ces deux services.Pour profiter de cette offre, il suffit de vous rendre sur leur console Xbox ou dans l'application Xbox sur Windows, puis de réclamer l'avantage. L'offre Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft, qui permet d'accéder à des centaines de jeux en streaming sur console, PC et dans le cloud, coûte 12,99 € par mois.