Black Friday : 200 € de remise sur les MacBook Air M1 et M2

Les différents modèles de MacBook Air sont en promotion à l'occasion du Black Friday chez Amazon et Darty avec 200 € de remise sur les trois configurations standard. Le MacBook Air avec puce M1 et 256 Go de stockage est ainsi à 999 € chez Amazon ( argent or ) et Darty ( argent or ) au lieu de 1 199 € chez Apple . Le MacBook Air avec puce M2 et 256 Go de stockage descend à 1 299 € chez Amazon ( argent minuit ) et Darty ( argent minuit ) au lieu de 1 499 € chez Apple, et le modèle avec 512 Go de stockage tombe à 1 649 € chez Amazon ( argent minuit ) et Darty ( argent minuit ) au lieu de 1 849 € chez Apple.Les revendeurs ne précisent pas la durée de leur offre mais il y a de bonnes chances qu'elle dure au moins jusqu'à ce vendredi 25 novembre, date officielle du Black Friday.