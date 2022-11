Jusqu'à -26% sur l'iPad 9, dès 349 €

Il y a de grosses remises sur l'iPad d'entrée de gamme cette semaine à l'occasion du Black Friday. Le premier prix avec 64 Go de stockage est à 349 € chez Amazon ( argent gris sidéral ) et Fnac ( argent gris sidéral ) au lieu de 439 € chez Apple, soit 21% de remise. Pour 256 Go, comptez 489,99 € chez Amazon ( argent ) au lieu de 639 € chez Apple, soit 23% de remise. En version cellulaire de 64 Go, le prix est de 449,99 € chez Amazon ( argent ) au lieu de 609 € chez Apple, soit 26% de remise. Et pour la version cellulaire de 256 Go, comptez 599,99 € chez Amazon ( argent ) au lieu de 809 € chez Apple, soit 26% de remise.L'Apple Pencil de première génération est également en promo à 95,90 € chez Amazon ou 99,99 € à la Fnac , au lieu de 119 € chez Apple . La durée de validité de ces offres n'est pas précisée. Attention chez Amazon, certains modèles peuvent bien être commandés mais sans disponibilité immédiate : Amazon indique unqui signifie que la date du réassort est inconnue pour le moment.