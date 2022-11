Un iPhone 14 à 889 € chez Amazon Italie

Il n'y a pas de promo sur l'iPhone 14 chez les revendeurs français, mais Amazon Italie a aujourd'hui mis en place une belle offre sur le modèle de 128 Go : il est affiché à 899 € dans trois coloris ( bleu mauve ). Avec la TVA ajustée et la livraison vers la France, l'iPhone revient exactement à 889,24 €, soit 13% de remise par rapport au tarif de 1 019 € sur l'Apple Store en France.Vous pouvez commander sur Amazon Italie avec le même compte que sur Amazon France. Seuls les modèles de 128 Go bénéficient de remises aussi importantes : il y a également des coups de pouce sur les modèles de 256 Go mais les rabais sont moins généreux. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.