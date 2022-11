Black Friday : -200 € et bons d'achat sur les MacBook Air et MacBook Pro M2

Il y a d'intéressantes offres sur les MacBook Air et MacBook Pro 13,3" équipés de la puce Apple M2 dans le cadre du Black Friday. Il y a une remise de 200 € chez Amazon Darty et Fnac , et la possibilité de récupérer des bons d'achat en bonus si vous passez par la Fnac Pour ce qui est de la Fnac, vous pouvez récupérer 10 € en bons d'achat tous les 100 € dépensés grâce au code "BLACK10", en plus de la remise immédiate de 200 €. Cela donne donc 120 € pour un MacBook Air de 256 Go ou 160 € pour un modèle de 512 Go, 130 € pour un MacBook Pro de 256 Go ou 160 € pour un modèle de 512 Go. Pour profiter du code "BLACK10", vous devez être adhérent du site : si vous ne l'êtes pas, il suffit d'ajouter la carte Fnac+ (en promo à 4,99 € ) au même panier que le Mac pour pouvoir utiliser le code dans la foulée. Attention, le code "BLACK10" sera uniquement valable jusqu'à ce vendredi matin à 9h59.Pour le MacBook Air M2, le modèle de 256 Go tombe ainsi à 1 299 € chez Amazon ( argent minuit ), Darty ( argent minuit ) et Fnac ( argent minuit ) au lieu de 1 499 € chez Apple, et le modèle de 512 Go descend à 1 649 € chez Amazon ( argent minuit ), Darty ( argent minuit ) et Fnac ( argent minuit ) au lieu de 1 849 € chez Apple.Pour le MacBook Pro 13,3" M2, le prix pour 256 Go descend à 1 399 € chez Amazon ( argent gris sidéral ), Darty ( argent gris sidéral ) et Fnac ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 599 € chez Apple, et le prix pour 512 Go est de 1 629 € chez Amazon ( argent gris sidéral ), Darty ( argent gris sidéral ) et Fnac ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 829 € chez Apple.