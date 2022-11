Black Friday : l'iPad 10,2'' à 349,99 € (-21%) + bons d'achat

C'est l'une des offres les plus intéressantes de ce Black Friday 2022. L'iPad d'entrée de gamme est bradé à 349,99 € chez trois revendeurs : Amazon ( argent gris sidéral ), Darty ( argent gris sidéral ) et Fnac ( argent gris sidéral ), alors qu'il coûte normalement 439 € sur l'Apple Store . C'est une remise immédiate de 21%, ce qui est très rare sur les tablettes d'Apple.Et il y a même encore mieux si vous passez par la Fnac : le code "BLACK10" vous permet de récupérer 10 € en bons d'achat tous les 100 € dépensés, soit 30 € dans le cadre de l'iPad. De quoi vous offrir un ou deux accessoires ! Ce code est réservé aux adhérents, mais il suffit d'ajouter la carte Fnac (en promo à 4,99 € ) dans le même panier que l'iPad pour pouvoir l'utiliser dans la foulée. Cette offre exceptionnelle sera uniquement valable jusqu'à ce vendredi matin à 9h59, dans la limite des stocks disponibles. Attention, le coloris gris sidéral n'est déjà plus disponible en ligne (mais il peut être retiré dans certains magasins) à l'heure de la rédaction de ce bon plan.