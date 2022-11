Black Friday : -100 € sur l'iPad Air avec puce M1 + bons d'achat

La Fnac vient de lancer une très belle offre sur l'iPad Air avec puce M1 dans le cadre du Black Friday : il y a une remise immédiate de 100 € sur tous les modèles par rapport aux tarifs de l'Apple Store , ce qui est inédit, et il est en plus possible de récupérer des bons d'achat de 10 € tous les 100 € dépensés grâce au code "BLACK10".L'iPad Air de 64 Go peut ainsi être obtenu à 689,99 € ( bleu lumière stellaire ) au lieu de 789 € chez Apple, avec 60 € reversés en bons d'achat. Pour 256 Go, comptez 889,99 € ( bleu lumière stellaire ) au lieu de 989 € chez Apple, avec 80 € reversés en bons d'achat.En version cellulaire, les modèles de 64 Go descendent à 889,99 € ( bleu lumière stellaire ) au lieu de 989 € chez Apple, avec 80 € reversés en bons d'achat. Pour 256 Go, comptez 1 089,99 € dans un seul coloris ( mauve ) au lieu de 1 189 € chez Apple, avec 100 € reversés en bons d'achat.Pour pouvoir profiter de cette offre et récupérer les bons d'achat, vous devez être adhérent Fnac. Si ce n'est pas déjà le cas, il suffit d'ajouter la carte Fnac+ (en promo à 4,99 € ) au même panier que l'iPad pour pouvoir utiliser le code "BLACK10" dans la foulée. Attention, cette offre sera valable très peu de temps : elle expirera ce vendredi matin à 9h59. Attention également aux stocks : à l'heure de la rédaction de ce bon plan, certains modèles ne sont déjà plus disponibles en livraison (seulement via un retrait en magasin).