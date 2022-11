Black Friday : 15 € de remise sur le HomePod mini + bons

Chose rare, le HomePod mini bénéficie d'une promo dans le cadre du Black Friday ! C'est chez Rakuten que cela se passe avec le code "BLACK15" qui permet d'obtenir un rabais immédiat de 15 € sur les coloris noir et blanc : l'enceinte connectée d'Apple se retrouve ainsi à 84,99 € au lieu de 99 € chez Apple . À noter que l'achat permet de récupérer un bon d'achat Rakuten, de 5 € sur le modèle blanc et de 10 € sur le modèle noir.Rakuten est une place de marché et c'est Boulanger qui est le revendeur de ce HomePod mini en promo. Vous pouvez opter pour une livraison ou pour un retrait immédiat en magasin s'il y a du stock à proximité de chez vous. Attention, la durée de validité du code "BLACK15" n'est pas précisée.