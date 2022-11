Black Friday : le MacBook Pro M2 de 256 Go à 1 299 € (-19%)

C'est un tarif totalement inédit pour ce modèle : le MacBook Pro 13,3" avec puce M2 et 256 Go de stockage, coloris gris sidéral, vient de tomber à 1 299 € chez Amazon . Ce rabais de 300 € correspond à une remise de 19% par rapport au tarif officiel de 1 599 € chez Apple Les autres modèles bénéficient d'un rabais de 200 €. Vous pouvez donc retrouver le coloris argenté à 1 399 € , et les modèles de 512 Go à 1 629 € ( argent gris sidéral ). Comme d'habitude avec Amazon, on ne sait pas combien de temps ces offres seront disponibles.