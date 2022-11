Black Friday : le MacBook Air M1 à 999 €, M2 à 1 299 €

À la recherche d'un Mac portable à prix serré ? Il y a de grosses opérations promotionnelles sur les différents modèles de MacBook Air à l'occasion du Black Friday. La plus grosse offre concerne le modèle d'entrée de gamme, avec la puce M1 et 256 Go de stockage : il est à 999 € chez Amazon ( argent or ), Fnac ( argent or ), Darty ( argent or ) et CDiscount ( argent or ). Cela correspond à une remise de 17% par rapport au tarif officiel qui est de 1 119 € sur l'Apple Store , et il n'y a pas eu meilleur tarif depuis de nombreux mois.

MacBook Air M1 à gauche, MacBook Air M2 à droite

Du côté du MacBook Air M2, avec son nouveau design, il y a 200 € de remise immédiate par rapport aux tarifs de l'Apple Store . Le modèle de 256 Go descend ainsi à 1 299 € chez Amazon ( argent minuit ), Darty ( argent minuit ) et Fnac ( argent minuit ) au lieu de 1 499 € chez Apple, et le modèle de 512 Go descend à 1 649 € chez Amazon ( argent minuit ), Darty ( argent minuit ) et Fnac ( argent minuit ) au lieu de 1 849 € chez Apple.Comme chaque année, il y a également une offre spécifique sur l'Apple Store : il ne s'agit pas d'une remise immédiate mais Apple offre une carte cadeau de 150 €. C'est moins intéressant que les revendeurs pour les modèles standard, mais cela a un intérêt si vous comptez acheter une configuration sur mesure qui n'est pas en promo ailleurs.