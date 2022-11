Black Friday : l'Apple Watch Series 7 dès 364 €

Il y a quelques bons coups à faire sur l'Apple Watch Series 7 à l'occasion du Black Friday chez CDiscount . Plusieurs modèles bénéficient en effet de tarifs très attractifs, alors que le code "15DES249" permet d'obtenir un rabais supplémentaire de 15 € sur le prix affiché. Une fois le coupon appliqué, vous pouvez obtenir des modèles de 41 mm à 364 € ( vert ) ou 374 € ( lumière stellaire ), et des modèles de 45 mm à 384 € ( lumière stellaire rouge ).L'Apple Watch Series 7 est techniquement très proche de l'Apple Watch Series 8, qui est vendue à partir de 499 € (41 mm) ou 539 € (45 mm) sur l'Apple Store et qui ne fait pas l'objet de remises particulières en cette fin d'année. Attention, on ne connaît ni la durée de validité du code "15DES249", ni l'état des stocks de CDiscount.