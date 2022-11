Black Friday : le MacBook Air M1 à 949 €

Décidément, le MacBook Air M1 est à la fête pour cette nouvelle édition du Black Friday ! Chez CDiscount , vous avez la possibilité de l'obtenir à 949 € ( argent or ) au lieu de 1 199 € chez Apple , soit 21% de remise.Pour profiter de cette offre, vous devez être membre de CDiscount à volonté et utiliser le code promo "MAC50CDAV". Ce programme coûte 29 € par an mais dispose d'une période d'essai gratuite de six jours : vous pouvez donc bénéficier de cette offre sans surcoût, à condition de bien demander la résiliation de l'abonnement dans les temps.Si vous ne souhaitez pas faire cette gymnastique, sachez que d'autres revendeurs proposent toujours le MacBook Air M1 au tarif de 999 € : c'est le cas d'Amazon ( argent or ), Fnac ( argent or ) et Darty ( argent or ).