15% de remise sur une sélection d'iMac M1

La Fnac vient de lancer une belle offre promotionnelle sur une sélection d'iMac M1 avec une remise immédiate de 15% par rapport aux tarifs de l'Apple Store . Vous pouvez retrouver le modèle quatre ports avec 256 Go de stockage à 1 419 € ( jaune orange ) au lieu de 1 669 €, le modèle avec 512 Go de stockage à 1 619 € ( jaune orange ) au lieu de 1 899 €, le modèle avec 1 To de stockage à 1 809 € ( bleu ) au lieu de 2 129 €, le modèle avec 2 To de stockage 2 199 € ( argent bleu ) au lieu de 2 589 €, et enfin le modèle avec 2 To de stockage et 16 Go de RAM à 2 399 € ( argent bleu ) au lieu de 2 819 €.D'autres modèles sont en promo en ce moment mais avec une remise de 10% : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Attention, la durée de cette offre de la Fnac n'est pas précisée.