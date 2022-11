Le MacBook Air M1 à 999 € au lieu de 1 199 €

Le Black Friday s'est achevé mais une des offres les plus intéressantes a été maintenue chez deux revendeurs : le MacBook Air avec puce M1 est toujours proposé à 999 € chez Amazon ( argent or ) et CDiscount ( argent or ) au lieu de 1 199 € chez Apple , soit 17% de remise immédiate.Si vous passez par CDiscount et êtes membre du programme CDiscount à volonté , qui coûte 29 € (avec une période d'essai gratuite de six jours), vous pouvez bénéficier d'un rabais supplémentaire de 50 € avec le code "MAC50CDAV". Attention, la durée de validité de ces offres n'est pas précisée.