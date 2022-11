Un MacBook Air avec puce M2 à 1 299 € (-200 €)

Le MacBook Air avec puce M2 et 256 Go de stockage, coloris gris sidéral, est actuellement en promotion à 1 299 € chez Amazon , soit 200 € (13%) de remise immédiate par rapport au tarif officiel de 1 499 € chez Apple C'est le seul modèle à bénéficier de ce niveau de remise, égal à ce qui a été pratiqué durant le Black Friday la semaine dernière. Les autres références sont également en promo mais avec un rabais inférieur : vous pouvez toutes les retrouver sur notre comparateur de prix . À noter qu'Amazon propose également une remise de 200 € sur le MacBook Air M1 qui tombe à 999 € ( argent or ).