Un iPhone 14 Plus de 256 Go à 1 178 € (-9%)

Il y a une petite offre promotionnelle sur l'iPhone 14 Plus de 256 Go, coloris Minuit, chez Amazon : il est affiché à 1 178 € au lieu de 1 299 € chez Apple , soit 121 € ou 9% de remise. Rien d'incroyable, mais c'est toujours ça de pris si vous aviez l'intention de vous équiper sans attendre l'arrivée de promos plus agressives dans les prochains mois.Les offres promotionnelles sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont encore très timides, mais pas inexistantes : il est souvent possible d'économiser quelques dizaines d'euros en passant par les revendeurs officiels. Vous pouvez retrouver toutes les offres en temps réel sur notre comparateur de prix