Les AirPods Pro 2 à 278 € au lieu de 299 €

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Les AirPods Pro 2 bénéficient d'une petite remise chez Amazon à l'approche de Noël : vous pouvez les obtenir à 278 € au lieu de 299 € chez Apple , et il y a du stock sans attente. Il n'y a pas eu mieux sur ces récents modèles jusqu'ici.Les AirPods Pro de première génération, moins bien équipés , sont également en promo à 214,90 € chez CDiscount . Il n'y a plus de remises sur les AirPods 2 et 3 pour le moment, comme vous pouvez le constater sur notre comparateur de prix ; les stocks des revendeurs ont sans doute été pris d'assaut durant le Back Friday.