Les iPhone 14 et 14 Plus en promo, dès 949 €

Les remises sont encore timides, mais c'est toujours ça de pris si vous comptez investir dans un iPhone 14 ou un iPhone 14 Plus avant Noël : Amazon propose des rabais de quelques dizaines d'euros (jusqu'à -9%) sur de multiples modèles.Vous pouvez ainsi vous offrir un iPhone 14 de 128 Go à 949 € ( mauve ), 959 € ( rouge ) ou 968 € ( bleu ) au lieu de 1 019 € sur l'Apple Store . Pour 256 Go, comptez 1 065 € ( minuit rouge ), 1 092 € ( mauve ), 1 096 € ( bleu ) ou 1 108 € ( lumière stellaire ) au lieu de 1 149 € chez Apple.L'iPhone 14 Plus de 128 Go peut être obtenu à 1 069 € ( lumière stellaire ), 1 085 € ( minuit ), 1 110 € ( mauve ), 1 116 € ( rouge ) ou 1 130 € ( bleu ) au lieu de 1 169 € chez Apple. Pour 256 Go, les tarifs sont de 1 178 € ( minuit ), 1 179 € ( bleu ), 1 216 € ( rouge ), 1 230 € ( lumière stellaire ) ou 1 232 € ( mauve ) au lieu de 1 299 € chez Apple.Il y a quelques remises sur les modèles de 512 Go mais elle sont plus symboliques qu'autre chose : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur . Attention, l'état des stocks et les tarifs peuvent varier à tout moment.