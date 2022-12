Un MacBook Pro 16,2 pouces à 2 359 € (-14%)

Le MacBook Pro 16,2" avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM est de retour en promotion chez Amazon où vous pouvez l'obtenir à 2 359 € : c'est une remise de 14% par rapport au tarif officiel qui est de 2 749 € sur l'Apple Store Tous les autres modèles de MacBook Pro bénéficient actuellement de remises, même si elles sont moins agressives : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur . Il y a notamment le modèle 14,2" de 512 Go à 1 999 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 249 € chez Apple.