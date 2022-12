Emancipation : deux mois d'abonnement à Apple TV+ offerts

C'est aujourd'hui, vendredi 9 décembre, que sort le très attendu filmsur Apple TV+. Réalisé par Antoine Fuqua, ce long métrage raconte l'histoire vraie de Gordon, joué par Will Smith, un esclave noir de Louisiane qui s'échappe d'une plantation de coton en 1863, en pleine guerre de Sécession, et rejoint l'Armée de l'Union.Pour fêter la sortie du film, Will Smith a annoncé sur sa page Facebook un partenariat avec Apple pour offrir deux mois d'abonnement à Apple TV+. Pour en profiter, il faut se rendre à l'adresse apple.co/willgift et activer l'abonnement. Cette offre sera valable jusqu'au 14 janvier 2023.Comme pour la précédente offre de ce type qui avait eu lieu le mois dernier avec Selena Gomez , Apple indique que ces deux mois gratuits sont réservés aux nouveaux abonnements ainsi qu'aux « réabonnements éligibles » mais sans préciser quelles sont les conditions d'éligibilité. Nous avons en tout cas pu activer cette offre sur un compte qui a bénéficié d'un an de gratuité. Attention, cette offre active un abonnement à Apple TV+ qui devient automatiquement payant (6,99 € par mois) au bout des deux mois de gratuité : si vous ne souhaitez pas poursuivre, pensez bien à résilier l'abonnement avant l'échéance.